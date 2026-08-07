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/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ எம்.ஜி.ஆர்., சிலைக்கு அ.தி.மு.க., வினர் மரியாதை  

எம்.ஜி.ஆர்., சிலைக்கு அ.தி.மு.க., வினர் மரியாதை  

எம்.ஜி.ஆர்., சிலைக்கு அ.தி.மு.க., வினர் மரியாதை  

ADDED : ஜூலை 24, 2026 08:22 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 08:22 PM

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கடலுார்: காராமணிக்குப்பத்தில் எம்.ஜி.ஆர்., சிலைக்கு அ.தி.மு.க., வினர் மாலை அணிவித்தனர்.கடலுார் தெற்கு ஒன்றிய அ.தி.மு.க., செயலாளராக பழனிசாமி நியமிக்கப்பட்டார். இதனையொட்டி ஒன்றிய செயலாளர் பழனிசாமி தலைமையில், நெல்லிக்குப்பம், காராமணிக்குப்பத்தில் முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர்., சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. ஜெ., பேரவை துணை செயலாளர் ஆறுமுகம், முன்னாள் நகராட்சி சேர்மன் குமரன், மாவட்ட எம்.ஜி.ஆர்., மன்ற செயலாளர் கோபு, ஒன்றிய செயலாளர்கள் பக்கிரி, முருகன் முன்னிலை வகித்தனர்.

சிறப்பு விருந்தினர்கள் மாவட்ட செயலாளர் தாமோதரன், மாநகர செயலாளர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர்., சிலைக்கு மாலை அணிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள் கிரிஜா செந்தில்குமார், சண்முகம், மாவட்ட பிரதிநிதி மணி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.  

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