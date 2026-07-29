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/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கண்டித்துபரங்கிப்பேட்டையில் அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கண்டித்துபரங்கிப்பேட்டையில் அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கண்டித்துபரங்கிப்பேட்டையில் அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:41 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:41 PM

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பரங்கிப்பேட்டை: பரங்கிப்பேட்டை கடல் பகுதியில் நான்கு இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்குத.வெ.க., அரசு அனுமதி தரக்கூடாது என வலியுறுத்தியும், அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., க்களை குதிரை பேரம் பேசி ஆட்சி நடத்தி வரும் த.வெ.க., அரசை கண்டித்து ஒருங்கிணைந்த கடலுார் மாவட்ட அ.தி.மு.க., சார்பில் நேற்று நேற்று பரங்கிப்பேட்டையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.ஆர்ப்பாட்டத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார்,மாவட்ட செயலாளர்கள் கடலுார் தெற்கு ராஜேந்திரன், கடலுார் வடக்கு தாமோதரன், கடலுார் கிழக்கு பாண்டியன் கண்டன உரையாற்றினர்.ஆர்ப்பாட்டத்தில், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அருண்மொழிதேவன், மோகன், மாநிலஅமைப்பு செயலாளர் முருகுமாறன், முன்னாள் அமைச்சர் செல்வி ராமஜெயம்,முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சிவசுப்ரமணியன், சத்யா,மாவட்ட அவைத் தலைவர் குமார், மாவட்ட ஜெ., பேரவை செயலாளர்கள் பாலசுந்தரம், உமா மகேஸ்வரன், கடலுார் மாநகர செயலாளர் கார்த்திகேயன், ஒன்றிய செயலாளர்கள் பரங்கிப்பேட்டை ரெங்கசாமி, புவனகிரி ஜெயசீலன், அசோகன், சுந்தரமூர்த்தி, நகர செயலாளர்கள் பரங்கிப்பேட்டை ஜெய்சங்கர், சிதம்பரம் செந்தில்குமார், தமிழரசன், செல்வகுமார், பாசறை மாவட்ட செயலாளர் வசந்த், மாவட்ட இணை செயலாளர் ரெங்கம்மாள், தலைமை நிலைய பேச்சாளர் செல்வம், மாவட்ட துணை செயலாளர் செல்வம், ஜெ., பேரவை மாநில துணை செயலாளர் பாலமுருகன், இளைஞரணி துணை செயலாளர் செழியன்,, எம்.ஜி.ஆர்., தாசன், கவுன்சிலர் ஜெய்சங்கர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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