பரங்கிப்பேட்டையில் நாளை அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM
பரங்கிப்பேட்டை: ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக பரங்கிப்பேட்டையில் நாளை அ.தி.மு.க., சார்பில் நடக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்க, கடலுார் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் பாண்டியன் அழைப்ப விடுத்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
கடலுார் மாவட்டம், பரங்கிப்பேட்டை கடற்கரையில் இந்துஸ்தான் நிறுவனம் ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறுகள் அமைத்து, கச்சா எண்ணெய் எடுக்க, அரசு அனுமதி வழங்க கூடாது என வலியுறுத்தியும், அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை தங்கள் பக்கம் சேரவைத்து, குதிரைபேர ஆட்சி நடத்தி வரும் த.வெ.க., அரசைகண்டித்தும், ஒருங்கிணைந்த கடலுார் மாவட்ட அ.தி.மு.க., சார்பில் நாளை பரங்கிப்பேட்டையில் காலை 10:00 மணியளவில், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என, பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
மதுரை புறநகர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் உதயகுமார் தலைமையில் நடக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கடலுார் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் ராஜேந்திரன் வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் தாமோதரன், கடலுார் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் பாண்டியன் ஆகியோர் முன்னிலை வகிக்கின்றனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், தலைமை நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள், சார்பு அணி நிர்வாகிகள், முன்னாள் எம்.பி., மற்றும் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மாவட்டத்தில், பல்வேறு நிலைகளின் நிர்வாகிகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களின் முன்னாள் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.