அனைத்து கட்சிகள் ஆலோசனை கூட்டம் 

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
கடலுார்: கடலுாரில் அனைத்து கட்சிகள் மற்றும் குடியிருப்போர் சங்கம், பொது நல அமைப்புகளின் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. காங்., மாநில செயலாளர் சந்திரசேகரன் தலைமை தாங்கினார்.
மா.கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் மாதவன் தீர்மானங்களை முன்மொழிந்தார். கூட்டத்தில் துணை மேயர் தாமரைச்செல்வன், வி.சி., கட்சி மாவட்ட செயலாளர் கலைமோகன், மா.கம்யூ., மாநகர செயலாளர் அமர்நாத், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் சுப்புராயன், மாவட்ட குழு உறுப்பினர் பக்கிரான், இந்திய கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் துரை, மாவட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர் பாஸ்கரன், குளோப், குடியிருப்போர் சங்க சிறப்பு தலைவர் மருதவாணன், பொதுநல அமைப்பு தலைவர் ரவி, தனியார் பஸ் தொழிலாளர் சங்க தலைவர் குரு ராமலிங்கம் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். இதில், கடலுார் பஸ் நிலையத்தை விரிவுபடுத்த நவீன மயமாக்க வேண்டும்; கடலுார் டவுன்ஹால் வாடகை கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும்; மத்திய அரசு விழுப்புரம்–தஞ்சாவூர் இரட்டை ரயில் பாதை, கடலுார்–புதுச்சேரி–திண்டிவனம் இருப்பு பாதை திட்டம், புதுச்சேரி– மகாபலிபுரம்–சென்னை ரயில் பாதை திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்; மயிலாடுதுறை–கோயம்புத்துார் ரயிலை கடலுார் துறைமுகம் வரை நீட்டிக்க வேண்டும்; என்பன, உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆக., 20ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு திருப்பாப்புலியூர் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடத்துவது என கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.