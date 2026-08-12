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அனைத்துதுறை ஓய்வூதியர் சங்க ஆர்ப்பாட்டம் 

அனைத்துதுறை ஓய்வூதியர் சங்க ஆர்ப்பாட்டம் 

ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM

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விருத்தாசலம், ஆக. 10–

விருத்தாசலம் ஒன்றிய அலுவலகம் முன் தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துதுறை ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில், கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்ட தலைவர் சீனிவாசன் தலைமை தாங்கினார். ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு பழமலை முன்னிலை வகித்தார்.

மாவட்ட பொருளாளர் பாண்டுரங்கன் வரவேற்றார். பகுதி துணை தலைவர் ராஜலிங்கம், மண்டல துணை செயலர் நடராஜன், மாவட்ட செயலர் கோவிந்தராஜ், மாவட்ட துணை தலைவர் ஆதிமூலம், ஓய்வுபெற்றோர் நல அமைப்பு சண்முகம், மாவட்ட இணை செயலர் ராமலிங்கம் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.

இதில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும்; 70 வயது முடிந்த ஓய்வூதியர்களுக்கு 10 சதவீதம் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும்; குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி ரூ.1.50 லட்சம் வழங்க வேண்டும்; என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தப்பட்டன.

முடிவில், மாவட்ட துணை தலைவர் முத்துகிருஷ்ணன் நன்றி கூறினார்.

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