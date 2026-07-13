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மண்ணெண்ணெய் பாட்டிலுடன் மனு அளிக்க வந்த மூதாட்டி

மண்ணெண்ணெய் பாட்டிலுடன் மனு அளிக்க வந்த மூதாட்டி

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:41 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:41 PM

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கடலுார்: கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க மண்ணெண்ணெய் பாட்டிலுடன் வந்த மூதாட்டியால் பரபரப்பு நிலவியது.

கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைகேட்பு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் அலுவலக நுழைவு வாயில் அருகில் போலீசார், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொதுமக்களை சோதனை செய்த பிறகே அனுமதித்தனர். அப்போது, மூதாட்டி ஒருவர், திடீரென பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் மண்ணெணய்ணெய் கொண்டு வந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது. 

உடன், போலீசார், மண்ணெண்ணெய் பாட்டிலை பறிமுதல் செய்து மூதாட்டியிடம் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், பண்ருட்டி அடுத்த வி.ஆண்டிக்குப்பம் குப்பன் மனைவி வசந்தா,70; என்பது தெரியவந்தது. தனது சொத்தை ஏமாற்றிய தனது மகன் மீது நடவடிக்கை கோரி மனு அளிக்க வந்தது தெரிந்தது. இது தொடர்பாக அதிகாரிகளிடம் மனு அளிக்குமாறு போலீசார் அறிவுரை கூறி அனுப்பி வைத்தனர். 

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