தொழிலாளியை கடத்தி சென்று தாக்கிய வழக்கில் மேலும் ஒருவருக்கு ‘குண்டாஸ்’

தொழிலாளியை கடத்தி சென்று தாக்கிய வழக்கில் மேலும் ஒருவருக்கு ‘குண்டாஸ்’
தொழிலாளியை கடத்தி சென்று தாக்கிய வழக்கில் மேலும் ஒருவருக்கு ‘குண்டாஸ்’
ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:21 PM
திட்டக்குடி, ஜூலை 28–
திட்டக்குடி அருகே வாலிபரை பைக்கில் கடத்திச் சென்று தாக்கிய வழக்கில் மேலும் ஒருவரை குண்டாசில் போலீசார் கைது செய்தனர். கடலுார் மாவட்டம், திட்டக்குடி அடுத்த நெடுங்குளத்தைச் சேர்ந்தவர் கோபி, 27. இவர் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் சுமை துாக்கும் தொழிலாளியாக உள்ளார்.
இவர் கடந்த மாதம் 18ம்தேதி கோவில் திருவிழாவிற்கு, சொந்த ஊரான நெடுங்குளம் வந்தார். அப்போது, அங்கு வந்த பெரம்பலுார் மாவட்டம், குன்னம் அடுத்த மேட்டுகாளிங்கராயநல்லுார் மணிமொழி, 23, ஒகளூர் சின்னதுரை மகன் மதன், 19, வதிஷ்டபுரம் ராதாகிருஷ்ணன், 30, உட்பட 8 பேர் சேர்ந்து முன்விரோதம் காரணமாக கோபியை பைக்கில் கடத்திச் சென்று கட்டிப்போட்டு தாக்கினர்.
மணிமொழி, மதன், ராதாகிருஷ்ணன் உட்பட 8 பேர் மீது திட்டக்குடி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து மூவரை கைது செய்தனர். அதில், கைது செய்யப்பட்ட மணிமொழி, மதன் இருவரை கடந்த 17 ம்தேதி குண்டாசில் கைது செய்தனர்.
மேலும், இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய ராதாகிருஷணன் மீது கஞ்சா, அடிதடி, திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாகவும், தொடர் குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபடுவதை தடுக்கும் வகையில் ராதாகிருஷணனை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லா, கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாரிடம் பரிந்துரை செய்தார்.
அதன்பேரில், அவரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய உத்தரவு பிறப்பித்தார். கடலுார் மத்திய சிறையில் உள்ள ராதாகிருஷ்ணனிடம் அதற்கான உத்தரவு நகலை நேற்று போலீசார் வழங்கினர்.