திரவுபதியம்மன் கோவில் அரவாண் கள பலி உற்சவம் 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ திரவுபதியம்மன் கோவில் அரவாண் கள பலி உற்சவம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:03 PM
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சேத்தியாத்தோப்பு: திரவுபதியம்மன் கோவிலில் அரவாண் கள பலி உற்சவத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
கடலுார் மாவட்டம், சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த எறும்பூர் கிராமத்தில் திரவுபதியம்மன் கோவிலில் கடந்த 12 ஆம் தேதி தீமிதி விழாவிற்கான கொடியேற்றம், காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கியது.
தொடர்ந்து நேற்று சாமிக்கு காலையில் சிறப்பு அபிேஷகம், அலங்காரம் மகா தீபாரதனை நடந்தது. மதியம், 12:00 மணிக்கு மண்ணால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அரவாண் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து சிறப்பு அலங்காரம் செய்தனர். இதையடுத்து, அரவாண் கள பலி உற்சவம் நடைபெற்றது. எறும்பூர், நெல்லிக்கொல்லை, ஆணைவாரி, துறிஞ்சிக்கொல்லை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியிலிருந்து ஏராளமானோர் பங்கேற்று சாமி வழிபாடு செய்தனர்.