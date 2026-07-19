அரிஸ்டோ பள்ளி மாணவர்கள் ‘நீட்’ நுழைவு தேர்வில் சாதனை

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அரிஸ்டோ பள்ளி மாணவர்கள் ‘நீட்’ நுழைவு தேர்வில் சாதனை
அரிஸ்டோ பள்ளி மாணவர்கள் ‘நீட்’ நுழைவு தேர்வில் சாதனை
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:01 PM
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கடலுார்: கடலுார் அரிஸ்டோ பப்ளிக் பள்ளி மாணவர்கள், ‘நீட்’ நுழைவு மறு தேர்வு முடிவுகளில் சாதனை படைத்தனர்.
‘நீட்’ நுழைவு மறு தேர்வு முடிவுகளை கடந்த 16ம் தேதி தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டது. அதில், கடலுார் அரிஸ்டோ பப்ளிக் பள்ளி மாணவர்கள் ஸ்ரீ சூர்ய சுப்ரமணியன் 611 மதிப்பெண், ஞானவேல் குமரன் 606 மதிப்பெண், மாணவி மதுமிதா 519 மதிப்பெண் பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர். தேர்வில் சாதனை படைத்த மாணவர்களை பள்ளியின் சேர்மன் சிவக்குமார் பரிசு வழங்கி பாராட்டினார். தலைமை நிர்வாக அதிகாரி லஷ்மி, பள்ளி முதல்வர் மதுர பிரசாத் பாண்டே, துணை முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் உடனிருந்தனர்.