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விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்ய உதவி இயக்குனர் அழைப்பு 

விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்ய உதவி இயக்குனர் அழைப்பு 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:34 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:34 PM

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விருத்தாசலம்: தோட்டக்கலை விவசாயிகள் பிரதமர் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் சேர கம்மாபுரம் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் கலைமணி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

அவரது செய்திகுறிப்பு:

எல்நினோ தாக்கம் மற்றும் தென்மேற்கு பருவமழை தாக்கத்தில் இருந்து, விருத்தாசலம் வட்டாரத்தில் நடப்பு காரிப் பருவத்தில் ஜூன் முதல் நடவு செய்யப்பட்டுள்ள மரவள்ளி, வாழை, கத்தரி, வெண்டை, பயிர்களை பாதுகாக்கும் வகையில், பிரதமர் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் காப்பீடு செய்யலாம்.

மரவள்ளி ஏக்கருக்கு ரூ.1546; வாழை ரூ.2593 காப்பீடு பிரீமியமாக செப்டம்பர் 15க்குள் செலுத்த வேண்டும். அதேபோல், கத்தரி ஏக்கருக்கு ரூ.899; வெண்டை ரூ.676 காப்பீடு பிரீமியமாக ஆகஸ்ட் 31க்குள் செலுத்த வேண்டும்.

காப்பீட்டில் சேர விரும்பும் விவசாயிகள் தொடக்க வேளாண் கடன் சங்கம், தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கி மற்றும் இ – சேவை மையங்கள் மூலமாகவோ அல்லது தேசிய பயிர் காப்பீடு இணையதளத்தில் நேரடியாக பதிவு செய்யலாம்.

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