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எதிரெதிரே நிறுத்தப்படும் ஆட்டோக்கள்  மக்கள் கடும் அவதி 

எதிரெதிரே நிறுத்தப்படும் ஆட்டோக்கள்  மக்கள் கடும் அவதி 

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:41 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:41 PM

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கடலுார்: கடலுார் லாரன்ஸ்ரோட்டில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவதால் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.  

கடலுார் லாரன்ஸ்ரோட்டில் ஏராளமான வர்த்தக நிறுவனங்கள் உள்ளன. இதனால், இங்கு எப்போதும், மக்கம் கூட்டம் அதிகளவில் காணப்படும்.

அண்ணாபாலம் மற்றும் இம்பீரியல் சாலை வழியாக கடலுார் பஸ் நிலையத்திற்கு வரும் ஆட்டோக்கள், நாகம்மன் கோவில் அருகிலேயேயும், சுரங்கப்பாதையையொட்டி, பஸ் நிலையத்திற்கு செல்லும் வழியிலும் நிறுத்தப்பட்டு பயணிகள் இறக்கி விடப்படுவர். 

பின், ஆட்டோக்கள் வலது பக்கமாக திரும்பி, ரயில் நிலையம் வழியாக வெளியே செல்ல வேண்டும். ஆனால், சில ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், போக்குவரத்து விதிகளை மீறி இடது பக்கமாக சென்று, சுரங்கப்பாதையையொட்டி பஸ் நிலையத்தில் இருந்து வெளியே வரும் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்ல ஆட்டோவை நிறுத்தி விடுகின்றனர். இப்படி எதிரெதிரே ஆட்டோக்கள் நிற்பதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.

குறிப்பாக, இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்த முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது. எனவே, இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண போக்குவரத்து போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 

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