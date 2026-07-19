மருத்துவமனை கிளை நுாலகத்தில்பிறந்த நாள் விழா 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:51 PM
கடலுார்: கடலுார் அரசு தலைமை மருத்துவமனை கிளை நுாலகத்தில், காமராஜர், கண்ணதாசன் பிறந்தநாள் விழா நடந்தது. தலைவர் சிங்காரம் தலைமை தாங்கினார்.
நுாலக வாசகர் வட்ட ஆலோசகர் கேசவன், கவுரவத்தலைவர் இளங்கோவன், பொருளாளர் ஜெயபால் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். ரவி வரவேற்றார், காமராஜர் உருவ படத்தை திறந்து வைத்து கடலுார் மூத்த வழக்கறிஞர் சந்திரசேகரன் பேசினார். கண்ணதாசன் உருவப்படத்தை திறந்து வைத்து அகில உலக தமிழ் நண்பர்கள் சமூக இயக்கத்தின் தலைவர் கலைவேந்தன் பேசினார்.
விழாவில் ஓய்வு பெற்ற உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் நல்லதம்பி, ஓய்வு பெற்ற சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் குணசேகரன், ஷாஜஹான் துணைத் தலைவர் குமார் இணைச் செயலாளர் ஜெகதீசன், ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் சுந்தரவடிவேல், ஓய்வு பெற்ற ஊராட்சி உதவி இயக்குனர் ராம்குமார், காங்., ராமராஜ், அன்பழகன், ரஹீம் உட்பட பலர் கலந்துகொண்டார்கள், பார்த்திபன் நன்றி கூறினார்.