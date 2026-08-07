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/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ புதிய பஸ் நிலைய விவகாரத்தில் நல்ல முடிவு பா.ஜ., ஆன்மிக பிரிவு வலியுறுத்தல் 

புதிய பஸ் நிலைய விவகாரத்தில் நல்ல முடிவு பா.ஜ., ஆன்மிக பிரிவு வலியுறுத்தல் 

புதிய பஸ் நிலைய விவகாரத்தில் நல்ல முடிவு பா.ஜ., ஆன்மிக பிரிவு வலியுறுத்தல் 

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM

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கடலுார்: கடலுார் புதிய பஸ் நிலையம் அமைக்கும் விவகாரத்தில் த.வெ.க., அரசு நல்ல முடிவை எடுக்க வேண்டுமென, பா.ஜ., ஆன்மிகம் மற்றும் ஆலய மேம்பாட்டு பிரிவு மாநில செயலாளர் வினோத் ராகவேந்திரன் கூறியுள்ளார். அவரது அறிக்கை:கடலுார் அடுத்த எம்.புதுாரில் புதிய பஸ் நிலையம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டு தி.மு.க., ஆட்சியில் கட்டுமான பணி மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இப்பகுதி கடலுார் மாநகர எல்லையில் இருந்து அதிக தொலைவில் இருப்பதால் பொதுமக்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இருப்பினும் கட்டுமான பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. தற்போதைய கடலுார் பஸ் நிலையம் நெருக்கடியான இடத்தில் அனைத்து பஸ்களும் உள்ளே சென்று வர கடும் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கிறது. எனவே, தற்போதைய கடலுார் பஸ் நிலையத்தில் இருந்து சிதம்பரம் மார்க்கமாக மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம் போன்ற இடங்கள் செல்லும் பஸ்கள், நெய்வேலி விருத்தாசலம் மார்க்கமாக திருச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகள் செல்லும் பஸ்களுக்காக பயன்படுத்தலாம். கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகில் மற்றொரு பஸ் நிலையம் அமைக்கப்பட்டால் பண்ருட்டி, விழுப்புரம், புதுச்சேரி செல்லும் பஸ்களுக்காக பயன்படுத்தலாம். இவ்வாறு செய்யும் போது, 2 பஸ் நிலையங்களுக்கும் பொதுமக்கள் சராசரியாக பிரிந்து சென்று பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் வகையில் அமையும். இதன் மூலமாக போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும். எனவே, த.வெ.க., அரசு மக்களின் நலன் கருதி பஸ் நிலையம் அமைப்பது தொடர்பான விவகாரத்தில் நல்ல முடிவை எடுக்க வேண்டும். 

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