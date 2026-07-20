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பழஞ்சநல்லுாரில் பள்ளி வேன் சக்கரத்தில் சிக்கி சிறுவன் பரிதாப பலி

பழஞ்சநல்லுாரில் பள்ளி வேன் சக்கரத்தில் சிக்கி சிறுவன் பரிதாப பலி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:51 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:51 PM

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காட்டுமன்னார்கோவில்: பழஞ்சநல்லுாரில் பள்ளி வேன் சக்கரத்தில் சிக்கி சிறுவன் பரிதாபமாக இறந்தார். ஆத்திரம் அடைந்த ஊர் மக்கள் பள்ளி வேனை அடித்து உடைத்து சேதப்படுத்தியதால் திடீர் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த பழஞ்சநல்லுார் அணிக்குழியைச் சேர்ந்தவர் அன்புமணி, 42; சென்னை தனியார் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறார். இவரது மகன் ஆர்த்திவிக், 6; அரியலுார் மாவட்டம் பாப்பாக்குடி ராமலிங்கா நர்சரி, பிரைமரி பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு படித்தார். அதேப் பள்ளியில் அவரது சகோதரி அதிதீ, 8; மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கிறார். நேற்று மாலை பள்ளி முடிந்து இருவரும், டி.என். 46 .இ. 2333 பதிவு எண் கொண்ட பள்ளி வேனில் சக மாணவர்களுடன் வீட்டிற்கு புறப்பட்டனர்.

பள்ளி வேனை அரியலுார் மாவட்டம் ஆண்டிமடம் அடுத்த கோவில் வாழ்க்கையைச் சேர்ந்த முருகானந்தம் ஓட்டி சென்றார். வேன் அணிக்குழியில் வீட்டின் அருகே நிறுத்தி சிறுவன் ஆர்த்திவிக், அவரது சகோதரி அதிதீ இருவரும் இறங்கினர்.

இருவரும் பள்ளி வேன் முன் பக்கம் சென்று விட்டிற்கு செல்ல ரோட்டை கடந்தனர். அப்போது, அதிதீ சாலையை கடந்து சென்று விட்டார். சிறுவன் ஆர்த்திவிக் சாலையை கடக்க முயன்றபோது, பள்ளி வேன் டிரைவர் அலட்சியத்தால், வேன் சிறுவன் ஆர்த்திவிக் மீது மோதியது. இதில், வேன் சக்கரத்தில் சிக்கி பெற்றோர் கண் முன்னே சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

இதனை அறிந்த வேன் டிரைவர் வேனை அதே இடத்தில் நிறுத்திவிட்டு தப்பியோடிவிட்டார். ஆத்திரம் அடைந்த கிராம மக்கள் திரண்டு பள்ளி வேன் கண்ணாடியை அடி உடைத்து சேதப்படுத்தினர். இதனால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தகவல் அறிந்த காட்டுமன்னார்கோவில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை செய்து, விபத்து ஏற்படுத்திய பள்ளி வேனை மீட்டு போலீஸ் நிலையம் எடுத்து வந்தனர். பள்ளிக்கு சென்ற சிறுவன் பள்ளி வேனில் சிக்கி இறந்த சம்பவம் பழஞ்சநல்லுார் பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இது குறித்து தாய் ஆனந்தி கொடுத்த புகாரின் பேரில் காட்டுமன்னார்கோவில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

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