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பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்து பயன் பெற அழைப்பு 

பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்து பயன் பெற அழைப்பு 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:21 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:21 PM

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 கடலுார்:     பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் தோட்டக்கலை பயிர்களை விவசாயிகள் காப்பீடு செய்து பயன்பெற அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படும் பயிர் இழப்பிலிருந்து விவசாயிகளின் நலன் மற்றும் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நடப்பு ஆண்டில் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

தற்போது நிலவும் எல் நினோ நிகழ்வின் தாக்கத்தால் தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், காரீப் மற்றும் மானாவாரி பயிர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, வாழை, மரவள்ளி,  கத்தரி மற்றும் வெண்டை ஆகிய  பயிர்களுக்கு பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யலாம்.

இத்திட்டம், 2 இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மூலம் நடப்பு ஆண்டில் கடலுார் மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இத்திட்டத்தின் கீழ், அனைத்து விவசாயிகளும் விருப்பத்தின் பெயரில் பதிவு செய்துகொள்ளலாம். கடன்பெறும் விவசாயிகள், அவர்கள் கடன் பெறும் வங்கி அல்லது கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம்  பயிர்காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். கடன் பெறா விவசாயிகள், பொது சேவை மையங்கள் மூலமாகவோ வங்கிகள், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலமாகவோ அல்லது தேசிய பயிர்க்காப்பீட்டு இணையதளத்தில் https://pmfby.gov.in/ உள்ள, ‘விவசாயிகள் கார்னர்’ வாயிலாக நேரடியாகவும் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். நடவு செய்யப்படும் கத்தரி மற்றும் வெண்டை பயிருக்கு காப்பீடு பதிவு செய்ய வரும் செப்., 15ம் தேதி கடைசி நாள்.

மேலும், வாழை மற்றும் மரவள்ளி பயிர்களுக்கு பதிவு செய்ய வரும், ஆக., 31ம் தேதி கடைசி நாள்.

இத்திட்டம் தொடர்பாக விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் சந்தேகத்தினை அருகில் உள்ள  மாவட்ட தோட்டக்கலை அலுவலகங்களை அணுகி தெரிந்துக்கொள்ளலாம். இப்பயிர்க்காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் விவசாயிகள் வாழை, மரவள்ளி, கத்தரி மற்றும் வெண்டை பயிர்களைக் காப்பீடு செய்து பயன் பெறலாம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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