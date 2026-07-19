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கஞ்சா விற்பனை செய்தவர் கைது

கஞ்சா விற்பனை செய்தவர் கைது

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:01 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:01 PM

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நெல்லிக்குப்பம்: ஜூலை 20–: நெல்லிக்குப்பத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்தவரை கைது செய்தனர். நெல்லிக்குப்பம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே கஞ்சா விற்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. கலால் இன்ஸ்பெக்டர் தீபா மற்றும் போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அங்கு சந்தேகப்படும்படி நின்றவரை பிடித்து சோதனை செய்தனர். அவர் கஞ்சா விற்பனை செய்தது தெரிந்தது. பண்ருட்டி கலால் போலீசார் வழக்கு பதிந்து மேல்குமாரமங்கலத்தை சேர்ந்த மலையான் மகன் நித்தியானந்தனை,27; கைது செய்து 1 கிலோ 100 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.

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