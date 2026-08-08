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அரசு அதிகாரியை கொல்ல முயன்ற 5 பேர் மீது வழக்கு

அரசு அதிகாரியை கொல்ல முயன்ற 5 பேர் மீது வழக்கு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM

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வடலுார்: மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டு, அரசு அதிகாரியை கொல்ல முயன்ற, 5 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.

வடலுார் அடுத்த தென்குத்து பகுதியில் அரசு அனுமதி இன்றி கிராவல் மண் திருட்டு நடப்பதாக, கடலுார் புவியியல் மற்றும் சுரங்க துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் சென்றது.

இதையடுத்து நேற்று காலை அத்துறையின் உதவி இயக்குனர் பெர்னார்ட், 45; தென்குத்து பகுதியில் சோதனைக்கு சென்றார்.

அப்போது அங்கு ஜே.சி.பி., டிராக்டர் மற்றும், டிப்பர் இயந்திரங்கள் மூலம் மணல் கடத்தலில் சிலர் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.

அரசு அதிகாரியை பார்த்தவுடன் ஜே.சி.பி., மற்றும் டிராக்டர் டிரைவர்கள் வாகனங்களை கொண்டு அவரை கொலை செய்யும் நோக்கில் மிரட்டுவது போல ஓட்டி சென்று அங்கிருந்து தப்பினர். சம்பவம் குறித்து பெர்னார்ட் வடலுார் போலீசில் புகார் அளித்தார்.

அரசு அதிகாரியை வாகனத்தை ஏற்றி கொல்ல முயன்றது, பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தது உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் தென்குத்து பகுதியை சேர்ந்த குழந்தைவேலு, ராஜி, ராஜா, குமார், பிரவீன் என தலைமறைவான, 5 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

வழக்கு தொடர்பாக டிராக்டர், டிப்பர் மற்றும், 1 யூனிட் கிராவல் மண், 3 மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

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