தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ‘போக்சோ’ வழக்கு தலைமறைவு வாலிபர் மீது வழக்கு 

‘போக்சோ’ வழக்கு தலைமறைவு வாலிபர் மீது வழக்கு 

‘போக்சோ’ வழக்கு தலைமறைவு வாலிபர் மீது வழக்கு 

ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:33 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:33 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கடலுார்: கடலுார் கோர்ட்டில் ‘போக்சோ’ வழக்கில் விசாரணைக்கு ஆஜராகாத வாலிபர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பீமாராவ் மகன் தீபன், 25; இவரை, கடந்த 2022ம் ஆண்டு சிதம்பரம் அனைத்து மகளிர் போலீசார், ‘போக்சோ’ வழக்கில் கைது செய்து, கடலுார் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தினர். வழக்கு விசாரணை நடந்த நிலையில், ஜாமினில் வெளியே வந்த தீபன், மீண்டும் கோர்ட்டில் ஆஜராகாமல் கடந்த 10 மாதங்களாக தலைமறைவாக உள்ளார். இது தொடர்பாக, கடலுார், புதுநகர் போலீசார் நேற்று வழக்குப் பதிந்து தீபனை தேடி வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us