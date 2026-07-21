‘போக்சோ’ வழக்கு தலைமறைவு வாலிபர் மீது வழக்கு 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ‘போக்சோ’ வழக்கு தலைமறைவு வாலிபர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:33 PM
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கடலுார்: கடலுார் கோர்ட்டில் ‘போக்சோ’ வழக்கில் விசாரணைக்கு ஆஜராகாத வாலிபர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பீமாராவ் மகன் தீபன், 25; இவரை, கடந்த 2022ம் ஆண்டு சிதம்பரம் அனைத்து மகளிர் போலீசார், ‘போக்சோ’ வழக்கில் கைது செய்து, கடலுார் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தினர். வழக்கு விசாரணை நடந்த நிலையில், ஜாமினில் வெளியே வந்த தீபன், மீண்டும் கோர்ட்டில் ஆஜராகாமல் கடந்த 10 மாதங்களாக தலைமறைவாக உள்ளார். இது தொடர்பாக, கடலுார், புதுநகர் போலீசார் நேற்று வழக்குப் பதிந்து தீபனை தேடி வருகின்றனர்.