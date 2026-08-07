தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் மத்திய சுகாதார குழுவினர் ஆய்வு  

மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் மத்திய சுகாதார குழுவினர் ஆய்வு  

மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் மத்திய சுகாதார குழுவினர் ஆய்வு  

ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:51 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:51 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கடலுார்: கடலுாரில் உள்ள மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சுகாதார துறை அதிகாரிகள், மலேரியா பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்தனர். இந்தியாவில் மலேரியாவை முற்றியிலும் ஒழிக்க மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இதற்கான செயல் திட்டங்களை நாடு முழுவதும் செய்படுத்தி உள்ளது. தமிழகத்தில் கடலுார் உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் மலேரியா பாதிப்பு இல்லை என, உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான தரவுகளை மத்திய சுகாதாரத்துறைக்கு, மாநில அரசு அளித்துள்ளது.

அத்தரவுகளை உறுதி செய்யும் பொருட்டு மலேரியா பாதிப்பு இல்லாத மாவட்டங்களில், உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் மத்திய சுகாதார துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். 

அதனடிப்படையில், உலக சுகாதார அமைப்பு பிரதிநிதி சினேகாஸ்ரீ, தேசிய பூச்சியில் நோய் தடுப்பு குழு சசி உள்ளிட்டோர் அடங்கிய குழுவினர் மூன்று நாள் ஆய்வு பணிக்காக நேற்று கடலுார் மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்துள்ளனர். இவர்கள், முதல் நாளான நேற்று கடலுாரில் உள்ள மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மலேரியா பாதித்த நோயாளிகளின் மருத்துவ ஆவணங்களை ஆய்வு செய்தனர். இக்குழுவினர், இன்றும், நாளையும் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், பொதுமக்கள் இருப்பிடங்களுக்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

இதுகுறித்து மருத்துவமனை அதிகாரி கூறுகையில், ‘கடலுார் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு கடந்த 3 ஆண்டுகளாக மலேரியா பாதிப்பு இல்லை. ஆனால், இங்கிருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு வேலைக்காக சென்ற 21 பேருக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டது. ரத்த பரிசோதனையில் மலேரியா பாதிப்பு இருப்பது கண்டறிந்து சரி செய்யப்பட்டது. இவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை விவரங்களை மத்திய குழுவினர் கேட்டறிந்தனர். மாவட்டத்தில் தற்போது, மலேரியா பாதிப்பு கட்டுப்பாடுடன் உள்ளது’ என்றார்.

மத்தியக்குழுவினர் ஆய்வின்போது, நலப்பணிகள் இணை இயக்குனர் பிரமிளா, சுகாதாரத் துறை துணை இயக்குனர் ராஜா, அரசு மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் தம்பையா, டாக்டர்கள் லாவண்யா, மீனா சிந்துஜா, மீனா, நிவேதா  உடனிருந்தனர்.  

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us