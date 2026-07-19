செங்கழனி மாரியம்மன் கோவில் செடல் திருவிழா   காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியுடன் நேற்று துவக்கம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ செங்கழனி மாரியம்மன் கோவில் செடல் திருவிழா காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியுடன் நேற்று துவக்கம்
செங்கழனி மாரியம்மன் கோவில் செடல் திருவிழா காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியுடன் நேற்று துவக்கம்
செங்கழனி மாரியம்மன் கோவில் செடல் திருவிழா காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியுடன் நேற்று துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:22 PM
அ நிறம் | அளவு
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம், பூதாமூர் செங்கழனி மாரியம்மன் கோவிலில், 44வது ஆண்டு ஆடி மாத செடல் திருவிழா, நேற்று காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியுடன் துவங்கியது.
அதைத்தொடர்ந்து, தினசரி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபி ேஷக ஆராதனை நடக்கிறது. இந்நிலையில், வரும், 24ம் தேதி மாலை 5:00 மணியளவில் திருவிளக்கு பூஜை நடக்கிறது.
வரும், 31ம் தேதி காலை 7:00 மணியளவில் மணிமுக்தாற்றில் இருந்து பால்குடம், செடலணிந்து பக்தர்கள் ஊர்வலமாக வந்து அம்மனுக்கு நேர்த்திக்கடன் செலுத்த உள்ளனர். வரும் ஆக., 1ம் தேதி கஞ்சி கலய ஊர்வலம், சாகை வார்த்தல் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
தொடர்ந்து, 2ம் தேதி மாலை 5:00 மணியளவில் தெற்கு பெரியார்நகரில் உள்ள ராஜகோபால சுவாமி கோவிலில் இருந்து செங்கழனி மாரியம்மனுக்கு பட்டு, சீர்வரிசை பெற்று வந்து ஊஞ்சல் உற்சவம் நடக்கிறது.