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செங்கழனி மாரியம்மன் கோவில் செடல் திருவிழா   காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியுடன் நேற்று துவக்கம்

செங்கழனி மாரியம்மன் கோவில் செடல் திருவிழா   காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியுடன் நேற்று துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:22 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:22 PM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம், பூதாமூர் செங்கழனி மாரியம்மன் கோவிலில், 44வது ஆண்டு ஆடி மாத செடல் திருவிழா, நேற்று காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியுடன் துவங்கியது.

அதைத்தொடர்ந்து, தினசரி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபி ேஷக ஆராதனை நடக்கிறது. இந்நிலையில், வரும், 24ம் தேதி மாலை 5:00 மணியளவில் திருவிளக்கு பூஜை நடக்கிறது.

வரும், 31ம் தேதி காலை 7:00 மணியளவில் மணிமுக்தாற்றில் இருந்து பால்குடம், செடலணிந்து பக்தர்கள் ஊர்வலமாக வந்து அம்மனுக்கு நேர்த்திக்கடன் செலுத்த உள்ளனர். வரும் ஆக., 1ம் தேதி கஞ்சி கலய ஊர்வலம், சாகை வார்த்தல் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.

தொடர்ந்து, 2ம் தேதி மாலை 5:00 மணியளவில் தெற்கு பெரியார்நகரில் உள்ள ராஜகோபால சுவாமி கோவிலில் இருந்து செங்கழனி மாரியம்மனுக்கு பட்டு, சீர்வரிசை பெற்று வந்து ஊஞ்சல் உற்சவம் நடக்கிறது.

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