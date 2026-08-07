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பறிமுதல் வாகனங்கள் ரூ.9.44 லட்சத்திற்கு ஏலம் 

பறிமுதல் வாகனங்கள் ரூ.9.44 லட்சத்திற்கு ஏலம் 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:50 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:50 PM

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கடலுார், ஜூலை 30–கடலுாரில் மதுவிலக்கு வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் ரூ.9.44 லட்சத்திற்கு ஏலம் போனது. கடலுார் மாவட்டத்தில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் மற்றும் மதுவிலக்கு அமல் பிரிவில் போதை பொருள் கடத்தல் வழக்குகளில் நான்கு சக்கர வாகனம்–1, இருசக்கர வாகனம் 14 என, மொத்தம் 15 வாகனங்களும், மதுவிலக்கு வழக்குகளில் நான்கு சக்கர வாகனங்கள்–2, இருசக்கர வாகனங்கள்– 25 என, மொத்தம் 27 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இந்த வாகனங்கள் கடலுார் ஆயுதப்படை மைதானத்தில் நேற்று முன்தினம் ஏலம் விடப்பட்டன. இதில், போதை பொருள் கடத்தல் வழக்குகளில் 11 வாகனங்கள், மதுவிலக்கு வழக்குகளில் 24 வாகனங்கள் என, மொத்தம் 35 வாகனங்கள் ரூ. 9 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 590 ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது. 

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