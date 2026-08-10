காங்., மாநில செயலாளர் பிறந்த நாள் விழா

ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM
கடலுார்: கடலுாரில் காங்., மாநில செயலாளர் சந்திரசேகர் பிறந்த நாள் விழாவையொட்டி, அரசு மருத்துவமனையில் ரத்ததான முகாம் நடந்தது.
இளைஞர் காங்கிரஸ் சார்பாக நடந்த முகாமில், காங்., முன்னாள் மாவட்டத் தலைவர் கலையரசன் தலைமை தாங்கினார்.
சிறுபான்மை பிரிவு ரஹீம், மாவட்டத் தலைவர் அருள் பிரகாஷ், கடலுார் தொகுதி தலைவர் தர்மதுரை, குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதி தலைவர் அசோக் குமார், வட்டார தலைவர் ராஜேஷ், பண்ருட்டி தொகுதி துணைத் தலைவர் மதன் பிரபு, தொகுதி துணை தலைவர் ராமராஜன் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்டத் தலைவர் ஜெயரங்கமணி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.
மாவட்ட செயலாளர்கள் சம்பத்குமார், நெல்லிக்குப்பம் நகர துணை தலைவர் தமின் முன் அன்சாரி மற்றும் அண்ணா கிராம வட்டார துணைத் தலைவர் ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
முன்னாள் தமிழ்நாடு காங்., கமிட்டி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தொலைபேசி வாயிலாக வாழ்த்து தெரிவித்தார். மேலும் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., சண்முகம், அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் தாமோதரன், , ஸ்ரீரங்கன்பிரகாஷ், வழக்கறிஞர் குமாஸ்தா பாலாஜி, லட்சுமி நாராயணன், சிவபெருமாள், ரமேஷ்பாபு, வேணுகோபால், வினோத்குமார், செந்தில்குமார், ஆறுமுகம், வெங்கடாசலம், ஜெயமூர்த்தி, அருள்பிரகாசம், மணி கண்டன், சண்முகபாலன், தினேஷ் உட்பட பலர் பங்கேற்று பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.