கண்ட்ரோல் ரூம் போலீசாருக்கு எஸ்.பி., அதிர்ச்சி வைத்தியம்
கண்ட்ரோல் ரூம் போலீசாருக்கு எஸ்.பி., அதிர்ச்சி வைத்தியம்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:34 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM
கடலுார் மாவட்ட எஸ்.பி., யின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வரும் ஒரு பிரிவு தான் கண்ட்ரோல் ரூம். இங்கு, மொத்தம் 33 பேர் பணியில் இருந்துள்ளனர்.
கடந்த வாரம் எஸ்.பி., தேவேந்திர சுக்லா கண்ட்ரோல் ரூமிற்கு விசிட் செய்தார். அப்போது, 'நீங்கள் அனைவரும் மாவட்டத்தில் உள்ள போலீஸ் நிலையங்களுக்கு சென்று வேலை பார்க்க வேண்டும். அவரவர்கள் சொந்த ஊரைத்தவிர வேறு நீங்கள் கேட்கும் போலீஸ் நிலையங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் மாற்றி அனுப்பப்படும். இல்லையென்றால் வி.ஆர்.எஸ்., கொடுத்துவிட்டு ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வேலை செய்யாமல், பொழுதுபோக்க நினைப்பவர்களுக்கு ஏற்ற இடம் இது இல்லை' என்று காட்டமாக கூறியிருக்கிறார். மேலும், போலீஸ் நிலையம் செல்வதை தவிர்க்கும் நோக்கத்தில், அரசியல் கட்சியினரை பிடித்துக்கொண்டு சிபாரிசுக்கு வந்தால் அவர்கள் உடனடியாக சஸ்பெண்ட் செய்துவிடுவேன் எனவும், எச்சரித்துள்ளார். இதனால் அதிர்ந்து போன போலீசார், கேட்கும் இடம் கிடைத்தால் போதும் என டிரான்ஸ்பர் வாங்கிக்கொண்டு சென்றனர்.