சாக்கடை மேன்ஹோல் உடைப்பு கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி 

சாக்கடை மேன்ஹோல் உடைப்பு கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி
சாக்கடை மேன்ஹோல் உடைப்பு கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:51 PM
கடலுார்: கடலுார் நத்தவெளியில் பாதாள சாக்கடை மேன்ஹோல் உடைந்துள்ளதால் விபத்து அபாயம் உள்ளது.
கடலுார், நத்தவெளி மாரியம்மன் கோவில் வழியாக தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் செல்கின்றன. இங்கு பாதாள சாக்கடை மேன்ேஹால் உடைந்து உள் வாங்கியுள்ளதால் விபத்து அபாயம் உள்ளது.
மேன்ேஹால் வழியாக கழிவுநீர் தேங்கி நின்று, துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் அதிகளவில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகிறது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு பல முறை தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என, பொதுமக்கள் மத்தியில் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
விபத்தை தடுப்பதற்காக மேன்ேஹாலை சுற்றி பேரிகார்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் கார், லாரி உள்ளிட்ட வானகங்கள் அந்த வழியாக செல்லும் போது, பேரிகார்டு அகற்றப்பட்டு, அந்த வாகனங்கள் சென்ற பிறகு மீண்டும் பேரிகார்டு வைக்கப்படுகிறது.
இனியாவது மேன்ேஹாலை சரி செய்ய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.