தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ மாநகராட்சி பைப் உடைப்புகுடிநீர் வீணாகும் அவலம் 

மாநகராட்சி பைப் உடைப்புகுடிநீர் வீணாகும் அவலம் 

மாநகராட்சி பைப் உடைப்புகுடிநீர் வீணாகும் அவலம் 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:31 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:31 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கடலுார்: கடலுார் பீச் ரோட்டில் பைப் உடைப்பு குடிநீர் வீணாக சாலையில் வழிந்தோடுகிறது. கடலுார் கேப்பர் மலை நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து ராட்சத பைப் மூலமாக மாநகர பகுதிகளுக்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் குடிநீர் விநியோகம் செய்கிறது. இதற்கிடையே, கடலுார் பீச் ரோடு–ஜட்ஜ் பங்களா ரோடு இணைப்பு பகுதியில் குடிநீர் பைப் உள்ளது. இங்குள்ள பைப்பில் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாக சாலையில் வழிந்தோடி தேங்கி நிற்கிறது. இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனால் குடிநீர் வீணாவது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இனியாவது குடிநீர் வீணாவதை தடுக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us