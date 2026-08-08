பால்குடம், காவடி சுமந்து பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன்

ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
விருத்தாசலம்: ஆடி கிருத்திகையொட்டி, விருத்தாசலம் முருகன், அம்மன் கோவில்களுக்கு பக்தர்கள் பால்குடம், காவடி சுமந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.
விருத்தாசலம் அடுத்த ஆலிச்சிகுடி சுப்ரமணியர் கோவிலில் நேற்று காலை சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிேஷக ஆராதனை நடந்தது.
காலை 10:00 மணியளவில், மணிமுக்தாற்றில் இருந்து பால்குடம், மயில் காவடி, செடலணிந்து பக்தர்கள் ஊர்வலமாக சென்று நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். பின்னர், சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு பாலபிேஷகம் செய்யப்பட்டு, சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தார்.
வடக்கு பெரியார் நகர், டிரைவர் குடியிருப்பு செல்லமுத்து மாரியம்மன் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் பால்குடம், காவடி, செலடணிந்து ஊர்வலமாக வந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். தெற்கு பெரியார் நகர், எம்.ஜி.ஆர்., நகர் வண்ணமுத்து மாரியம்மன் கோவில் ஆடி செடல் திருவிழாவை முன்னிட்டு மணிமுக்தாற்றில் இருந்து சக்தி கரகம் அழைத்து வரப்பட்டு, காப்புகட்டும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
மணவாளநல்லுார் கொளஞ்சியப்பர் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் பால்குடம், இளநீர் காவடி சுமந்து சென்று, சிறப்பு அபிேஷகம் செய்து வழிபட்டனர்.