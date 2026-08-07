தினமலர் செய்தி எதிரொலி குடிநீர் குழாய் இணைப்பு அமைக்க அளவீடு

தினமலர் செய்தி எதிரொலி குடிநீர் குழாய் இணைப்பு அமைக்க அளவீடு
தினமலர் செய்தி எதிரொலி குடிநீர் குழாய் இணைப்பு அமைக்க அளவீடு
ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:10 PM
புவனகிரி: தினமலர் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக, குடிநீர் குழாய் இணைப்பை அமைக்க வருவாய்த்துறையினர் இடம் அளவீடு செய்தனர். புவனகிரி பேரூராட்சி ஆதிவராக நத்தத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்கும் வகையில் கொள்ளிடம் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தில் குழாய் இணைப்பை அமைக்க அப்பகுதியினர் வலியுறுத்தினர். இது குறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், புவனகிரி வருவாய்த்துறையினர் உத்தரவில், கிராம நிர்வாக அலுவலர் சுரேந்திரன், பேரூராட்சி கண்காணிப்பாளர் கண்ணன், கவுன்சிலர் செல்லப்பாண்டியன் ஆகியோர் முன்னிலையில் சர்வேயர் செசிமா குழுவினர் அளவீடு செய்தனர்.
இதில் பல்வேறு குளறுபடிகள் இருப்பதால், உயரதிகாரிகள் அனுமதி பெற்று, அப்பகுதியில் வசிக்கும் இதர குடும்பத்தினருக்கும் முறைப்படி நோட்டீஸ் வழங்கி முழுமையாக அளவீடு செய்யப்படும் என்றனர்.