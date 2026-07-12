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தினமலர் செய்தி எதிரொலி ரயில் நிலையத்தில் முன்பதிவு மையத்தில் வீல்சேர்

தினமலர் செய்தி எதிரொலி ரயில் நிலையத்தில் முன்பதிவு மையத்தில் வீல்சேர்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:51 PM

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விருத்தாசலம்: ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலியால், விருத்தாசலம் ரயில் நிலைய முன்பதிவு டிக்கெட் மையத்தில், வீல் சேர் வைக்கப்பட்டதால் மாற்றுத்திறனாளிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

சென்னை – திருச்சி, கடலுார் – சேலம் மார்க்கத்தில், விருத்தாசலம் ரயில் நிலையம் முக்கிய சந்திப்பு. இந்த

வழியாக வந்தேபாரத், தேஜாஸ், ஹம்சப்பார், சூப்பர் பாஸ்ட், எக்ஸ்பிரஸ், பாசஞ்சர் உட்பட, 50க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் தினமும் செல்கின்றன.

கல்வி, மருத்துவம், வணிகம் உள்ளிட்ட தேவைகளுக்கு விருத்தாசலம், திட்டக்குடி, நெய்வேலி, மங்கலம்பேட்டை, ஸ்ரீமுஷ்ணம் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் பயனடைகின்றனர்.

இந்நிலையில், மாற்றுத்திறனாளிகள் ரயில்மேடைக்கு செல்லும் வகையில், ரயில் நிலைய முகப்பில் வீல்சேர்கள் பயன்பாட்டில் இல்லை. மாறாக, நடைமேடையில் உள்ள ரயில்வே அதிகாரியின் அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

மாற்றுத்திறனாளிகளுடன் வருவோர், தங்களது ஆதார்கார்டை ஒப்படைத்து, வீல்சேரை பெற்றுச்செல்லும் வகையில் உள்ளது.

இதனால், மாற்றுத்திறனாளியை அழைத்து வரும் பயணிகள், அவர்களின் உறவினர்கள் கடுமையாக பாதிக்கின்றனர்.

குறிப்பாக, ஆட்டோ, கார், பைக் போன்றவற்றில் வரும் மாற்றுத்திறனாளிகள், நடைமேடைக்கு சென்று வீல்சேர் எடுத்து வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. சில நேரங்களில் வீல்சேரை பெற்று வருவதற்குள், ரயிலை தவறவிடும் அவலம் தொடர்கிறது.

இதனைச் சுட்டிக்காட்டி, ‘தினமலர்’ நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. தகவலறிந்த கடலுார் எம்.பி., விஷ்ணு பிரசாத், தெற்கு ரயில்வே கோட்ட அதிகாரிகளிடம் மொபைல் போனில் பேசினார். இதனால், ரயில் நிலையத்தில் முன்பதிவு டிக்கெட் மையத்தில் வீல்சேர்கள் வைக்கப்பட்டன.

இது தொடர்பாக, அறிவிப்பு ஸ்டிக்கரும் ஒட்டப்பட்டதால், மாற்றுத்திறனாளிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

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