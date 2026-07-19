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தினமலர் செய்தி எதிரொலி புதிய தார்சாலை அமைக்கும் பணி தீவிரம் 

தினமலர் செய்தி எதிரொலி புதிய தார்சாலை அமைக்கும் பணி தீவிரம் 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM

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சேத்தியாத்தோப்பு: தினமலர் செய்தி எதிரொலியக, வெய்யலுார் கிராமத்தில் புதிய தார்சாலை அமைக்கும் பணி தீவிரம் அடைந்துள்ளது.

கீரப்பாளையம் ஒன்றியம் வெய்யலுார் ஊராட்சியில் கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு முதல்வரின் கிராம சாலைகள் மேம்பாடு திட்டத்தில் 16 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு ஒப்பந்தம் விடப்பட்டுள்ளது.கடந்த 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக சாலை போடாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டு வந்த நிலையில் கடந்த ஜூனில்,

புதிய தார்சாலை அமைக்கும் பணி துவங்கியது. அதன்பின்னர் சாலைபோடுவதற்கு எந்த நடிவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை. இது குறித்து தினமலர் நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியிடப்பட்டது. இந்த நிலையில், சாலையில் ஜல்லி துகள்களை கொட்டி முதல் அடுக்கு சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தார் கலவைகளை கொண்டு புதிய தார்சாலை அமைக்கும் பணி தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

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