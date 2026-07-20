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அரிஸ்டோ பப்ளிக் பள்ளியில் மாவட்ட அளவிலான செஸ் போட்டி 

அரிஸ்டோ பப்ளிக் பள்ளியில் மாவட்ட அளவிலான செஸ் போட்டி 

ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:12 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:12 PM

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கடலுார்: கடலுார் அரிஸ்டோ பப்ளிக் பள்ளியில் மாவட்ட அளவிலான செஸ் போட்டி நடந்தது. 

கடலுார் தாலுகா செஸ் சங்கம் சார்பில் நடந்த செஸ் போட்டி நடந்தது. அரிஸ்டோ பப்ளிக் பள்ளி இயக்குநர் கதிர்வேல் சிறப்ப விருந்தினராக பங்கேற்று போட்டியை துவக்கி பேசுகையில், செஸ் போட்டி மாணவர்களின் நுண்ணறிவு திறன், சிந்தனை திறன், முடிவு எடுக்கும் திறனை வளர்க்கிறது’ என்றார்.

சங்க செயலாளர் ரூபவேல், செஸ் விளையாட்டின் விதிமுறைகள் குறித்து கூறினார். மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த எல்.கே.ஜி., முதல் 10ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள், 4 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடந்தது. போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசும், பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. 

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