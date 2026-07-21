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மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஓய்வூதியர்கள் சங்க கூட்டம்
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஓய்வூதியர்கள் சங்க கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:22 PM
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கடலுார்: கடலுார் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஓய்வூதியர்கள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டம் கருவூல கணக்குத்துறை அலுவலக சங்க கட்டடத்தில் நடந்தது.
தலைவர் சோமசுந்தரம் தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில், ஓய்வூதியர்களின் மருத்துவ காப்பீட்டுத்தொகை மாத சந்தாவாக பிடித்தம் செய்து வந்த 497 ரூபாயை, 644 ஆக உயர்த்தியுள்ள உத்தரவை திரும்ப்பெற வேண்டும், ஓய்வூதியர்களுக்கு மருத்துவ செலவுத் தொகைகைளை முழுவதுமாக வழங்க வேண்டும், ஓய்வூதியர்களின் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதிக்காக செலுத்தி வந்த மாதம் 80 ரூபாய், தற்போது 150 ரூபாயாக உயர்த்தியதால், குடும்ப பாதுகாப்பு நிதியை 1.5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.