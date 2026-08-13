/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : ஆக 08, 2026 05:32 PM
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கடலுார்: கடலுார் அடுத்த வாழப்பட்டு ஶ்ரீ வள்ளி விலாஸ் ஆலயா சி.பி.எஸ்.இ.,பள்ளியில் போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது. பேரணியை பள்ளி உதவி தலைமையாசிரியர் மீனா ராஜேந்திரன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
ஊர்வலத்தில் புகை நமக்கு பகை ,போதையை ஒழிப்போம் வாழ்வில் உயர்வோம் போன்ற வாசகங்கள் மற்றும் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தொடர்பான ஓவியங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கையில் ஏந்தியபடி மாணவர்கள் பேரணியாக சென்றனர்.
மாணவர்கள் பேரணியாக ஊரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக சென்றனர்.