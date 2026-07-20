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பாசஞ்சர் ரயிலில் பயணம் செய்த முதியவர் பலி

பாசஞ்சர் ரயிலில் பயணம் செய்த முதியவர் பலி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM

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விருத்தாசலம்: பாசஞ்சர் ரயிலில் பயணம் செய்தபோது இறந்த அடையாளம் தெரியாத முதியவர் குறித்து, விருத்தாசலம் இருப்புபாதை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் – விழுப்புரம் வரை செல்லும் பாசஞ்சர் ரயிலில் நேற்று 75 வயது மதிக்கத்தக முதியவர் பயணம் செய்தார். அப்போது, விருத்தாசலம் அருகே ரயில் வந்தபோது, அவர் மயங்கி விழுந்து இறந்தார். தகவலறிந்த விருத்தாசலம் இருப்புபாதை போலீசார் முதியவரின் சடலத்தை கைப்பற்றி, விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து விருத்தாசலம் இருப்புபாதை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, இறந்தவர் யார் என விசாரித்து வருகின்றனர். 

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