/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ டாஸ்மாக் மதுவிற்ற மூதாட்டி கைது
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM
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விருத்தாசலம்: கள்ளச்சந்தையில் டாஸ்மாக் மதுபாட்டில்களை விற்ற மூதாட்டியை போலீசார் கைது செய்தனர்.: விருத்தாசலம் அடுத்த கருவேப்பிலங்குறிச்சி சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாக்யராஜ் உள்ளிட்ட போலீசார் நேற்று மதியம் நேமம் கிராமத்தில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது, சந்தேகத்திற்கிடமாக போலீசாரை கண்டதும் ஓடிய நபரை பிடித்து விசாரித்தனர்.
அவர், அதே பகுதியை சேர்ந்த கொளஞ்சி மனைவி ராதா, 61, என்பதும் வீட்டின் பின்புறம் மறைத்து வைத்து, டாஸ்மாக் மதுபாட்டில்களை கள்ளச்சந்தையில் விற்றது தெரிந்தது. அவரிடம் இருந்து 11 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கருவேப்பிலங்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, மூதாட்டி ராதாவை கைது செய்தனர்.