/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ரயிலில் சிக்கி மூதாட்டி பலி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:12 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே வந்தே பாரத் ரயிலில் சிக்கி மூதாட்டி இறந்தார்.
விருத்தாசலம் – உளுந்துார்பேட்டை ரயில் மார்க்கத்தில், பூவனுார் ரயில் நிலையம் அருகே அடையாளம் தெரியாத மூதாட்டி ஒருவர் இறந்து கிடந்தார். ரயில்வே சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரவிக்குமார் தலைமையிலான போலீசார் சென்று விசாரித்தனர்.
அவர், உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த பூ.கிள்ளனுார் ஸ்ரீரங்கம் மனைவி பூங்காவனம், 71, என்பதும், நேற்று காலை 7:30 மணியளவில், திருச்சி நோக்கிச் சென்ற சென்னை – நாகர்கோவில் வந்தே பாரத் ரயிலில் சிக்கி இறந்திருப்பதும் தெரிந்தது.
அவரது மகன் ஏழுமலை புகாரின் பேரில், விருத்தாசலம் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.