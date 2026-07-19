மின் நுகர்வோர் குறைகேட்பு கூட்டம் 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:21 PM
சிதம்பரம்: காட்டுமன்னார்கோவில் துணை மின் நிலையத்தில், மின் நுகர்வோர் குறைகேட்பு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
தமிழக மின்பகிர்மான கழகம் விடுத்த செய்திக்குறிப்பு:
காட்டுமன்னார்கோவில் துணை மின் நிலையத்தில், கடலுார் மாவட்ட மின் துணை அதிகாரி தலைமையில், மாதாந்திர மின்நுகர்வோர் குறைகேட்பு கூட்டம் வரும், 23 ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.
அங்குள்ள செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் குறைகேட்பு கூட்டத்தில், காட்டுமன்னார்கோவில், சேத்தியாதோப்பு மற்றும் ஸ்ரீமுஷ்ணம் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியை சேர்ந்த மின் நுகர்வோர்கள் கலந்து கொண்டு, கோரிக்கை மற்றும் புகார் மனுக்களை அளித்து தீர்வு பெறலாம்.
மேலும் இனி வரும் காலங்களில், மாதந்தோறும், 4 வது வியாழக்கிழமை அன்று, குறைகேட்பு கூட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.