ஜான்டூயி மகளிர் கல்லுாரியில் ஆங்கில தகவல் தொடர்பு பயிற்சி

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ஜான்டூயி மகளிர் கல்லுாரியில் ஆங்கில தகவல் தொடர்பு பயிற்சி
ஜான்டூயி மகளிர் கல்லுாரியில் ஆங்கில தகவல் தொடர்பு பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:50 PM
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பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அடுத்த கண்டரக்கோட்டை ஜான்டூயி கலை அறிவியல் மகளிர் கல்லூரியில் ஆங்கில தகவல் தொடர்பு குறித்த பயிற்சி பட்டறை நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு கல்லுாரி தலைவர் வீரதாஸ் தலைமை தாங்கினார். கல்லுாரி அறங்காவலர்கள் வேலண்டினாலெஸ்லி, நிதின்ஜோஷ்வா முன்னிலை வகித்தனர். ஆங்கிலத் துறை தலைவர் காத்துான் பிபி துவக்க உரையாற்றினார். இதில் டெனியா ஜோசப் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். இன்றைய தொழில்நுட்ப காலக்கட்டத்தில், தகவல் தொடர்பிற்கு ஆங்கிலப்புலமையின் அவசியம் குறித்தும், மாணவியர்கள் தயக்கம், பயமின்றி, ஆங்கிலப் புலமையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. கல்லுாரி முதல்வர், பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.