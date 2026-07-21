கூட்டுறவு பட்டய மேலாண்மை பயிற்சியில் மாணவர் சேர்க்கை நீட்டிப்பு
கூட்டுறவு பட்டய மேலாண்மை பயிற்சியில் மாணவர் சேர்க்கை நீட்டிப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
கடலுார்: கடலுாரில் கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சியில் மாணவர் சேர்க்கை வரும் 31ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளர் இளஞ்செல்வி செய்திக்குறிப்பு:
கடலுார் எம்.ஜி.ஆர்., கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையத்தில் 2026–2027ம் ஆண்டிற்கான முழு நேர கூட்டுறவு லேமாண்மை பட்டய பயிற்சிக்கு சேர்க்கை நடக்கிறது. பயிற்சி காலம் ஒரு ஆண்டாகும். இப்பயிற்சி இரண்டு பருவ முறைகள் கொண்டது.
கடந்த 20ம் தேதி வரை மட்டுமே விண்ணப்பிக்க அவகாசம் வழங்கிய நிலையி்ல், தற்போது, வரும் 31ம் தேதி வரை சேர்க்கை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டுறவு ஒன்றியத்தின் www.tncu.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இணையவழி விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்கப்படும்.
பயிற்சி தமிழில் அளிக்கப்படும். பயிற்சிக்கான தேர்வை தமிழில் எழுத வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணம் 100 ரூபாயை இணையவழியில் மட்டுமே செலுத்த வேண்டும்.
பதிவேற்றம் செய்த விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, விண்ணப்பத்துடன் பதிவேற்றம் செய்த சான்றிதழ்களின் நகலுடன் கையெழுத்திட்டு 2 பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்துடன் மேலாண்மை நிலையத்தில் நேரில் அல்லது உடனடி சேர்க்கை பெறலாம்.
பயிற்சி கட்டணம் 20,750 ரூபாயை ஒரே தவணையில் மேலாண்மை நிலையத்தில் உள்ள ‘பே டிஎம்’ இயந்திரம் மூலம் செலுத்த வேண்டும். மேலும், விவரங்களுக்கு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்., கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையம், எண்–3, பீச்ரோடு, சரவணபவ கூட்டுறவு பண்டகசாலை, கடலுார் என்ற முகவரியில் நேரிலோ அல்லது 04142–222619 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும், icmcuddrmgr@gamil.com என்ற இணையதளத்திலும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இ்வவாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.