ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:41 PM
விருத்தாசலம், ஜூலை 28–
விருத்தாசலம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில், தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை., வேளாண் பொறியியல் கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் கீழ் உள்ள இயந்திரவியல் துறை சார்பில், பண்ணை இயந்திரங்கள் பராமரிப்பு பயிற்சி மற்றும் இயந்திரம் வழங்கும் விழா நடந்தது.
விழாவிற்கு, தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை., துணை வேந்தர் சுப்ரமணியன் தலைமை தாங்கினார். வேளாண் பொறியியல் கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தை சேர்ந்த, ராஜ்குமார் கலந்துகொண்டு 126 பண்ணை கருவிகள் உள்ளதாக கூறி, பராமரிக்கும் முறை குறித்து விளக்கினார்.
கோவை பொறியியல் துறையை சேர்ந்த கவிதா வரவேற்றார். வேளாண் அறிவியல் நிலைய தலைவர் நடராஜன், மண்டல ஆராய்ச்சி நிலைய தலைவர் பாஸ்கரன் வாழ்த்தி பேசினர்.
இதில், மாவட்டத்தில் உள்ள பட்டியலினத்தவர்களுக்கு இயந்திரங்கள் வழங்கி அதனை உபயோகப்படுத்தும் முறை, பராமரிக்கும் முறை குறித்து செயல்விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
முடிவில், தியாகராஜன் நன்றி கூறினார்.