/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பூச்சி மருந்து குடித்து விவசாயி சாவு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:20 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: குடும்ப பிரச்னை காரணமாக பூச்சி மருந்து குடித்து, விவசாயி இறந்தார்.
புவனகிரி அடுத்த சாத்தப்பாடி மேட்டுத் தெருவை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார், 45; விவசாயி. இவர், தினமும் மது குடித்துவிட்டு வருவதை, மனைவி தட்டிக்கேட்டார்.
இதனால் மனமுடைந்த வேல்முருகன் நேற்று முன்தினம் பூச்சி மருந்து குடித்து மயங்கிய நிலையில் கிடந்தார். உடன், அவர் சிகிச்சைக்காக, சிதம்பரம் அரசு கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். அங்கு, அவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று இறந்தார்.
இதுகுறித்து, நதியா கொடுத்த புகாரின்பேரில், புவனகிரி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.