பள்ளி வேன் மோதி விவசாயி பலி

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பள்ளி வேன் மோதி விவசாயி பலி
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே தனியார் பள்ளி வேன் மோதி விவசாயி இறந்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், நாகலுார் அடுத்த கண்டாச்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் நடுப்பையன் மகன் ராஜேந்திரன்,56; விவசாயி. இவர் நேற்று முன்தினம் தனது பைக்கில், விருத்தாசலம் அடுத்த வல்லியம் கிராமத்தில் நடந்த உறவினர் இரங்கல் நிகழ்ச்சிக்கு வந்துவிட்டு, வீட்டிற்கு திரும்பினார்.
கருவேப்பிலங்குறிச்சி சாலையில் வந்தபோது, எதிரே வந்த தனியார் பள்ளி வேன் மோதியது. அதில், படுகாயமடைந்த அவர், அதே இடத்தில் இறந்தார். கருவேப்பிலங்குறிச்சி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.