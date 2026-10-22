ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : அக் 09, 2026 10:02 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:48 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, ஆர்.டி.ஓ., வெங்கடேசன் தலைமை தாங்கினார். வேளாண் உதவி இயக்குனர் கீதா முன்னிலை வகித்தார்.
கூட்டத்தில், வருவாய்துறை, மின்துறை, பொதுப்பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் மற்றும் விருத்தாசலம், திட்டக்குடி, வேப்பூர் தாலுகாவை சேர்ந்த விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசுகையில், நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைகளுக்கு அரசு விலை நிர்ணயம் செய்வது போல், தினசரி மார்க்கெட் கமிட்டியில் நெல் மூட்டைகளுக்கு அரசு விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். தினசரி ரூ. ஒரு கோடிக்கு வர்த்தகம் நடக்கும் விருத்தாசலம் மார்க்கெட் கமிட்டியில், கடந்த இரண்டு மாதங்களில் ரூ.1.5 கோடிக்குதான் வர்த்தகம் நடந்துள்ளது.
விருத்தாசலம் நகர பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர், மணிமுத்தாற்றில் கலக்கிறது. இதனால் பூதாமூரில் தடுப்பணை கட்டும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மார்க்கெட் கமிட்டியில் சாக்குகள் பற்றாக்குறை உள்ளது. இதனால் விவசாயிகளிடமிருந்து விளை பொருட்களை கொள்முதல் செய்ய காலதாமதம் ஆகிறது.
நல்லுார், மங்களூர் ஒன்றியங்களில் உள்ள வட்டார வேளாண் விரிவாக்க மையங்கள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்ட மக்காச்சோள விதைகள் தரமாக இல்லாததால் முளைப்பு திறன் இல்லாமல் ஏக்கருக்கு 12 மூட்டைதான் மகசூல் கிடைத்துள்ளது.
மேமாத்துார் அணைக்கட்டின் கிளை வாய்க்கால்கள் புதர் மண்டியுள்ளன. விஜயமாநகரம் மயான பாதை மற்றும் பழத்தோட்டம் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை விவசாயிகள் முன் வைத்தனர்.
விவசாயிகளின் குறைகளை கேட்ட ஆர்.டி.ஓ., சம்மந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் கூறி நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.