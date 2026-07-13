/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ஓய்வூதியர் சங்கங்கள் கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:31 PM
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கடலுார்: தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் கடலுார் தலைமை தபால் நிலையம் அருகில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் புருஷோத்தமன் தலைமை தாங்கினார். தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்க மாவட்ட தலைவர் மனோகரன் துவக்க உரையாற்றினார். போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்க மாநில அமைப்பு செயலாளர் பாஸ்கரன், அகில இந்திய வங்கி ஓய்வூதியர் சங்க மாநில துணைத் தலைவர் மருதவாணன், மாநில துணைத் தலைவர் சண்முகம், ஆதவன், சிவராமன், பக்தவச்சலம், கண்ணன் பேசினர்.
தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியர்களுக்காக அறிவித்துள்ள ஓய்வூதியர்களுக்கு எதிரான காப்பீடு திட்டம் அரசாணை எண் 123ஐ திரும்ப பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன. மாநில செயலாளர் பழனி நிறைவுரையாற்றினார். குழந்தைவேலு நன்றி கூறினார்.