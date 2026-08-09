மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழு மேலாண்மை வெளிவளாக பயிற்சி
மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழு மேலாண்மை வெளிவளாக பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:21 PM
விருத்தாசலம்: நல்லுார் அடுத்த பெரியநெசலுார் கிராமத்தில், விருத்தாசலம் வேளாண் அறிவியல் நிலையம் சார்பில், மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழு மேலாண்மை குறித்த வெளிவளாக பயிற்சி நடந்தது.
பயிற்சிக்கு, வேளாண் அறிவியல் நிலைய தலைவர் நடராஜன் தலைமை தாங்கி, வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் மற்றும் அதிக மகசூல் தரும் உயர்தர ரகங்கள் குறித்தும், விதை உற்பத்தி செய்யும் முறைகள், மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழு மேலாண்மை குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கினார்.
அதைத்தொடர்ந்து, மக்காச்சோள பயிருக்கு ஒவ்வொரு 10 வரிசைக்கும் 75 செ.மீ., இடைவெளி விட வேண்டும். இதனால் பூச்சிகொல்லி தெளிப்பதற்கு ஏதுவாக அமையும். வரப்பு பயிராக கம்பு, நேப்பியர் மற்றும் ஊடுபயிராக உளுந்து, பச்சைபயிறு சாகுபடி செய்ய வேண்டும். மேலும், படைப்புழுக்களை கவர்ந்து இழுக்கும் இனக் கவர்ச்சிபொறி வைக்க வேண்டும் என வேளாண் விஞ்ஞானிகள் விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தினர்.
மேலும் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பராமரிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி, நோய் மேலாண்மை குறித்து விவசாயிகளுக்கு செயல்விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
இதில், கிராம விவசாயிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.