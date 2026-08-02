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ரேஷன்கடைகளில் இன்று விரல் ரேகை பதிவு முகாம்

ரேஷன்கடைகளில் இன்று விரல் ரேகை பதிவு முகாம்

ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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  கடலுார், ஆக. 2–

ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் தங்கள் விரல் ரேகைகளை பதிவு செய்வதற்கான சிறப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது.

கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:

தேசிய உணவுப் பாதுகாப்பு சட்டம் 2013-ன் படி முன்னுரிமை மற்றும் அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா ரேஷன் கார்டுகளின் ஆதார்  விவரங்களை சரிபார்ப்பதற்காக ரேஷன் கார்டில் இணைக்கப்பட்ட அனைத்து பயனாளிகளின் விரல் ரேகை அடிப்படையில் சரிபார்க்க மத்திய அரசு அறிவுருத்தியுள்ளது. இப்பணி கடந்த 2023 அக்டோபர் முதல் நடைபெற்று வருகிறது.

கடலுார் மாவட்டத்தில் இதுவரை விரல் ரேகை பதிவு செய்யாத முன்னுரிமை மற்றும் அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா ரேஷன்கார்டுதாரர்கள் மற்றும் தங்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் இன்று 2ம் தேதி நடைபெறும் சிறப்பு முகாமினை பயன்படுத்தி விரல் ரேகை பதிவை உறுதிப்படுத்திட வேண்டும். வெளியூரில் இருந்தாலும், அந்த பகுதியில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் தங்களது விரல் ரேகைகளை பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

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