/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ புனித விண்ணேற்பு அன்னை ஆலயத்தில் கொடியேற்றம்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
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பண்ருட்டி: புனித விண்ணேற்பு அன்னை ஆலய விழா கொடியேற்றத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
பண்ருட்டி அடுத்த பனிக்கன்குப்பம் புனித விண்ணேற்பு அன்னை ஆலயத்தில் 126 ஆம் ஆண்டு விழா நேற்றுமுன்தினம் இரவு 9:00 மணியளவில் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.
புதுச்சேரி, கடலுார் உயர்மறை மாவட்ட முதன்மை குரு குழந்தைசாமி தலைமை தாங்கினார். பாதிரியார் நாயகம் கூட்டு திருப்பலி நிறைவேற்றினார். தொடர்ந்து முதன்மை குரு கொடியேற்றினார். பின் தேர் பவனி, திவ்ய நற்கருணை ஆசீர்வாதம் நடந்தது. ஆலயம் முழுவதும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன.