சுதந்திர போராட்ட வீரர்  பிறந்த நாள் விழா

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:44 PM
பரங்கிப்பேட்டை: புவனகிரியில் நேற்று சுதந்திர போராட்ட வீரர் மாவீரன் அழகு முத்து பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
இந்திய நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடி உயிர்நீத்த மாவீரன் அழகுமுத்துவின், 269 வது பிறந்த நாள் விழா நேற்று புவனகிரியில், யாதவர் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில், கொண்டாடப்பட்டது. முத்து தலைமை தாங்கினார். திருஞானம், சங்கர், கோகுலகிருஷ்ணன், கண்ணன், மாவட்ட எம்ஜிஆர் இளைஞர் அணி துணை செயலாளர் செழியன், யாதவ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
நாகராஜ் வரவேற்றார். சுதந்திர போராட்ட வீரர் மாவீரன் அழகு முத்துவின் படத்திற்கு, மாவட்ட தி.மு.க., துணை அமைப்பாளர் முத்து மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். யாதவர் ஒருங்கிணைப்பு குழு மதி, அருள்செல்வம், கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஏழுமலை, சீனு, சுப்பிரமணியன், சண்முகம், செந்தில், ராஜா, ராமு, முருகன், ராஜேந்திரன், சரவணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.