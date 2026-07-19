எல்லை காளி கோவிலில் 24ம் தேதி செடல்  

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ எல்லை காளி கோவிலில் 24ம் தேதி செடல்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:33 PM
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கடலுார்: கடலுார் பழைய வண்டிப்பாளையம் எல்லை காளியம்மன் கோவில் செடல் உற்சவம் வரும் 24ம் தேதி நடக்கிறது. கடலுார், பழைய வண்டிப்பாளையம் எல்லை காளியம்மன் கோவிலில் 126ம் ஆண்டு செடல் உற்சவத்தை முன்னிட்டு வரும் 22ம் தேதி இரவு 7:00 மணி முதல், 9:00 மணி வரை மகா கணபதி ேஹாமம், கலச பூஜை, அனுக்ஞை, விக்னேஷ்வர பூஜை, மகா சங்கல்பம், மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி ேஹாமம், 108 சங்காபிஷேகம் நடக்கிறது. 23ம் தேதி காலை 9:00 மணிக்கு 25வது ஆண்டு அரசு–வேம்பு திருக்கல்யாணம், தீபாராதனை நடக்கிறது. 24ம் தேதி காலை 9:00 மணிக்கு ஊத்துக்காட்டு மாரியம்மன் பெண்ணையாற்று கரகங்களுடன் வீதியுலா, மதியம் 1:00 மணிக்கு 1,008 குடநீர் மகா அபிஷேகம், மாலை 4:30 மணிக்கு செடல் உற்சவம், அம்மனுக்கு செடல் போடுதல், 6:00 மணிக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடக்கிறது.