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மோட்டார் கொட்டகையில் ‘பியூஸ்’ கேரியர்கள் திருட்டு 

மோட்டார் கொட்டகையில் ‘பியூஸ்’ கேரியர்கள் திருட்டு 

ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:45 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:45 PM

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கடலுார்: கடலுார் அருகே அடுத்தடுத்து மோட்டார் கொட்டகையில், ‘பியூஸ்’ கேரியர்கள் திருட்டு தொடர்பாக 4 பேர் மீது சந்தேகத்தின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிந்தனர்.  கடலுார் அடுத்த துாக்கணாம்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் ராஜேஷ்,44; இவருக்கு அதே பகுதியில் நிலம் உள்ளது. இதற்கிடையே, இந்நிலத்தின் மோட்டார் கொட்டகையில் இருந்த ‘பியூஸ்’ கேரியர்களை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர். இதேபோன்று அருகில் உள்ள குமார், பரசுராமன் உட்பட, 9 பேரின் மோட்டார் கொட்டகையில் அடுத்தடுத்து பியூஸ் கேரியர்களை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர். 

புகாரின் பேரில், துாக்கணாம்பாக்கம் போலீசார், 4 பேர் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர். 

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