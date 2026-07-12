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பியூஸ் கேரியர்கள் திருட்டு  போலீஸ் விசாரணை 

பியூஸ் கேரியர்கள் திருட்டு  போலீஸ் விசாரணை 

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:41 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:41 PM

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கடலுார்: மின்பெட்டியில் ‘பியூஸ் கேரியர்’களை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றதால் மின் வினியோகம் தடை ஏற்பட்டது. 

கடலுார், புதுப்பாளையத்தில் முத்துக்குமரன் தெரு உள்ளது. இங்கு, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு திடீரென மின்தடை ஏற்பட்டது.

வெகுநேரமாகியும் மின் வினியோகம் வராததால் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். இதுகுறித்து தகவலறிந்த மின் வாரிய அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று மின்பெட்டியை திறந்து பார்த்த போது, அதிலிருந்த ‘பியூஸ் கேரியர்’ களை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றது தெரிந்தது. 

இதையடுத்து மின் ஊழியர்கள் தற்காலிகமாக மின் இணைப்பு வழங்கினர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக கடலுார், புதுநகர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தி மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர். 

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